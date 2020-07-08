Нацбанк Украины установил на 8 июля курс доллара на уровне 26,93 грн/$1.
То есть украинская гривна укрепилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, а американская валюта соответственно подешевела.
Европейская валюта потеряла сразу 32 копейки, хотя в предыдущие дни дорожала. Курс НБУ на сегодня — 30,40 грн/€1.
Российский рубль тоже немного подешевел – до 0,375 грн.
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Курс валют в Украине на 08.07.2020:
- $1 — 26,93 грн;
- €1 — 30,40 грн;
- 1 польский злотый — 6,80 грн;
- 10 российских рублей — 3,75 грн.
Увольнение Смолия и курс гривны
Верховная Рада 3 июля уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия, который 1 июля написал заявление об отставке.
Эта новость ударила по национальной валюте. За день гривна по отношению к доллару потеряла 58 копеек — НБУ на 3 июля установил курс 27,18 грн/$1.
А евро в тот день подорожал на 66 копеек — до 30,65 грн/€1.