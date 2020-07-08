PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна

Пожар на Луганщине: людям, потерявшим дома, выплатят по 300 тыс. грн

Семьям, которые потеряли дом в пожаре на Луганщине, выделят по 300 тыс. грн.

Кроме этого в ближайшее время каждому человеку выделят по 20 тыс. грн для поддержки.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, который прибыл на место трагедии.

— Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, потерявшей дом, для того чтобы можно было купить новое жилье. С этим также помогут на административном уровне.

Читайте: Пожар в Луганской области: в Северодонецк приехал Зеленский, все подробности трагедии

Он также отметил, что отдельные суммы выделят семьям погибших.

Владимир Зеленский вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главойНацполиции Игорем Клименко и секретарем СНБО Алексеем Даниловым прибыли в Луганскую область, чтобы взять ситуацию под свой контроль.

В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек, еще 9 госпитализированы в больницу.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка