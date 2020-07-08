Семьям, которые потеряли дом в пожаре на Луганщине, выделят по 300 тыс. грн.

Кроме этого в ближайшее время каждому человеку выделят по 20 тыс. грн для поддержки.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, который прибыл на место трагедии.

— Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, потерявшей дом, для того чтобы можно было купить новое жилье. С этим также помогут на административном уровне.

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Он также отметил, что отдельные суммы выделят семьям погибших.

Владимир Зеленский вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главойНацполиции Игорем Клименко и секретарем СНБО Алексеем Даниловым прибыли в Луганскую область, чтобы взять ситуацию под свой контроль.

В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек, еще 9 госпитализированы в больницу.