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Факты / Україна

Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье

В Одессе молодые люди спортивного телосложения снесли шлагбаум, который  преграждал путь автомобилям  к побережью на 13-й станции Большого Фонтана.

Активисты организации На благо Одессы кувалдой разломали  шлагбаум, а будку диспетчера повалили набок.

То же самое произошло с МАФом, шлагбаумом и дорожным знаком на Ланжероне.

  • Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье
  • Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье
  • Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье
  • Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье
  • Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье
  • Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье
  • Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье
  • Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье
Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье / 4 фотографии

В июне 2019 года суд признал незаконным то, что КП Одестранспарксервис установило шлагмаум и собирает деньги за возможность проезда.

В предприятии подали апелляцию, заседания по которой после нескольких переносов было назначено на октябрь 2020 года.

Шлагбаум уже сносили летом прошлого года, но его установили снова.

Читайте: В Одесской области туристы попали в песчаную бурю

На пляжах Одессы не рекомендуют купаться

Тем временем, пока люди “пробивают” дорогу к морю, Госпродпотребслужба рекомендовала не купаться в воде на пляжах Одессы.

8 июля Одесский областной лабораторный центр Минздрава опубликовал результаты исследования, которые показали, что вода в море не отвечает гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

Ранее специалисты санитарной службы заявили, что нашли в воде на пляжах Одессы кишечную палочку.

Фото: Пушкинская

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