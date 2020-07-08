В Одессе молодые люди спортивного телосложения снесли шлагбаум, который преграждал путь автомобилям к побережью на 13-й станции Большого Фонтана.

Активисты организации На благо Одессы кувалдой разломали шлагбаум, а будку диспетчера повалили набок.

То же самое произошло с МАФом, шлагбаумом и дорожным знаком на Ланжероне.















Чтобы не собирали деньги: в Одессе разломали два шлагбаума на побережье / 4 фотографии

В июне 2019 года суд признал незаконным то, что КП Одестранспарксервис установило шлагмаум и собирает деньги за возможность проезда.

В предприятии подали апелляцию, заседания по которой после нескольких переносов было назначено на октябрь 2020 года.

Шлагбаум уже сносили летом прошлого года, но его установили снова.

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На пляжах Одессы не рекомендуют купаться

Тем временем, пока люди “пробивают” дорогу к морю, Госпродпотребслужба рекомендовала не купаться в воде на пляжах Одессы.

8 июля Одесский областной лабораторный центр Минздрава опубликовал результаты исследования, которые показали, что вода в море не отвечает гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

Ранее специалисты санитарной службы заявили, что нашли в воде на пляжах Одессы кишечную палочку.

Фото: Пушкинская