Коронавирус в Киеве за сутки обнаружили у 114 человек. Впервые за несколько дней динамика возросла так резко.

Всего в столице уже 5 779 больных. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 119 человек.

В то же время полностью выздоровели уже 1 900 человек, а за сутки — еще 52 человека.

Для сравнения, статистика коронавируса в Киеве 7 июля свидетельствует о 63 новых случаях за сутки. Суточный прирост начал расти после нескольких дней снижения.

В то же время тогда за день выздоровело 39 пациентов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 июля коронавирус в Украине зафиксировали у 50 414 человек. За минувшие сутки заболели еще 807 человек.

В общем от осложнений в результате заболевания умерли 1 306 человек, за сутки — 23. Полностью вылечились от коронавируса 23 119 пациентов, 926 — за сутки.