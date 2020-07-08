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Факты / Україна / Политика

Украина расторгла меморандум с РФ по борьбе с терроризмом

Меморандум между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом расторгнут украинской стороной.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на заседании 8 июля.

Расторжение меморандума, который был подписан 12 июля 2012 года в Ялте, усилит правовые и политические позиции Украины при защите национальных интересов в условиях вооруженной агрессии РФ, объяснили в правительстве.

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Из каких договоров с Россией и СНГ вышла Украина

К настоящему времени между Киевом и Москвой осталось около 300 договоров, хотя недавно их было 453.

1 апреля 2019 года Киев отказался от Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.

В рамках СНГ Украина расторгла соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

Фото: Dreamstime

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