Реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч.

Такого мнения придерживается главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он ссылается на исследование Киевской школы экономики, согласно которому в Украине в среднем выявляют около 35% больных.

— Мы показывали свой анализ в презентации, которую делали совместно с Киевской школой экономики, мы в среднем обнаруживаем около 35% больных, — заявил Ляшко.

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Таким образом, из математического моделирования следует, что в Украине на самом деле может быть 150 тыс. больных коронавирусом.

Коронавирус в мире

По состоянию на 8 июля коронавирус в мире зафиксировали у 11 798 678 человек.

За все время пандемии вылечились 6 416 665 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 543 535 пациентов.

По данным 7 июля, в Украине обнаружили 49 607 больных коронавирусом, а суточный прирост упал до 564 новых больных.