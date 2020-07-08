Вдвое меньше, чем планировалось: Кабмин выделил 1 мдрд на культуру

Кабинет министров выделил 1 млрд грн на поддержку культуры и креативных индустрий.

Это лишь часть из 1,9 млрд грн поддержки, которую планировалось выделить, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Больше всего денег, 590 млн, пойдет на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.

150 млн потратят на гранты через Украинский институт книги. Еще 50 млн пойдут на поддержку кино.

100 млн выделят для реализации конкурса по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления, который планирует провести Минкульт.

Кроме того, ведомство планирует профинансировать создание электронного учета культурного наследия и культурных ценностей.

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Возобновление финансирования Довженко-Центра

3 июля Ткаченко сообщил о полном погашении расходов Довженко-Центра за 10 месяцев вынужденного простоя вследствие карантина.

Самый большой киноархив Украины получит финансирование в размере 7,6 млн грн.