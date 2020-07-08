В Украине множество мест, куда можно поехать отдыхать, при чем по бюджетным ценам.

Аналитики OLX Недвижимость составили топ-5 направлений для туризма в Украине, где посуточная стоимость жилья колеблются от 380 до 1 тыс. грн.

Умань и Букский каньон

Если решите посетить Софиевский парк в Умани, то остановиться там можно, будет в квартире в среднем за 500 грн в сутки, а дом обойдется в 800 грн/день. Согласно данным за май и июнь, то на OLX Недвижимость было более 60 вариантов посуточной аренды.

Кроме того, всего в часе езды от Умани находится Букский каньон.

Херсонская область

Херсонская область является не только морским курортом, ведь там много достопримечательностей вне набережной. В частности биосферный заповедник Аскания-Нова, полупустыня Алешковские пески, Станиславские скалы на берегу Днепро-Бугского лимана и многое другое. Чтобы успеть посетить все, то лучше арендовать жилье в городе Херсоне.

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За последние два месяца сдавали в аренду более 170 квартир. Однокомнатная обойдется в среднем 450 грн/сутки, двух- и трехкомнатная — 550 грн. Дом будет стоить около 1 тыс. грн/день.

Николаевская область

В Николаевской области находятся раскопки античного города Ольвии, которые расположились на берегу Днепро-Бугского лимана, около села Парутино.

Еще одной уникальной достопримечательностью области является Актовский каньон, расположенный рядом с одноименным селом.

В Николаеве за два последних месяца можно было найти более 220 посуточных квартир.

Однушки — 380 грн/сутки, двушки — за 500 грн, а трешки — за 900 грн. Дом можно снять за 800 грн/день.

Тернопольская область

Если захотите посетить Тернополь, то аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 500 грн/сутки, а двух- и трехкомнатной — 600 грн.

К слову, кроме достопримечательностей города, в регионе есть Днестровский каньон в районе городка Залещики, Джуринский водопад и Оптимистическая пещера — самая длинная гипсовая пещера мира. Также в области много замков.

Черниговская область

В Черниговской области расположена и бывшая казацкая столица Батурин, с дворцом Кирилла Разумовского и цитаделью, и национальный заповедник Качановка. Окунуться в красоту природы Поселья можно в Межречинском природном парке, а Голубые озера рядом с селом Олешня запомнятся своей чистой родниковой водой.

В Чернигове предлагается около 270 посуточных квартир. Однокомнатные стоят 400 грн/сутки, двухкомнатные — за 500 грн, а трехкомнатные — 650 грн. Дом будет стоить около 750 грн/день.

Отдых в Железном Порту

Железный Порт в 2020 году готов принимать туристов. Гостиницы курортного села Херсонской области уже запаслись антисептиками и отказались от системы all inclusive.

Стандартный номер в современном отеле в Железном Порту в 2020 году будет стоить 800 грн за сутки. Больше о жилье в Железном Порту и развлечениях — читайте на Фактах ICTV.