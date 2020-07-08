ВНО по истории Украины в 2020 году проходит 9 июля, старт в 11.00. Общее количество заданий — 60, а на выполнение отводится 150 мин.

Накануне исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, отвечая на вопрос о необходимости прохождения ВНО для поступления на заочную форму обучения отметил, что тестирование для взрослого человека может стать преградой для получения высшего образования.

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— Скажите, какой шанс у взрослого человека сдать ВНО? Скажите, вы бы пошли сдавать ВНО сейчас? Сходите, сходите, для любопытства. А когда так сложилось у человека, что высшего образования нет, а школу 20 лет назад закончил. Сходите, попробуйте, — сказал тогда Сергей Шкарлет.

Факты ICTV создали короткий тест на знание истории Украины. Вопросы были выбраны из теста ВНО за 2019 год. За 10 минут вы можете либо подтвердить мнение министра, или же опровергнуть. Может ли взрослый человек сдать ВНО, пройдите тест и проверьте.

ВНО 2020

Основная сессия ВНО 2020 стартовала 25 июня, а завершится 17 июля.

Она планировалась на 21 мая — 15 июня, однако пандемия коронавируса и карантин внесли свои коррективы.

Более того, ВНО в 2020 году сделали не обязательным для всех выпускников. Так, тестирование придется проходить только тем, кто планирует поступать в ВУЗы. Таким образом власти пытаются минимизировать большое скопление людей во время тестирования.

Факты ICTV также создали тест на основе ВНО 2019 на знание украинского языка.