Отпуск за границей 2020: какие страны ждут украинцев и правила въезда

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут полететь в отпуск за границей 2020.
В список вошли 23 страны Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
Факты ICTV, для удобства, собрали всю информацию о правилах пребывания в этих странах.
Читайте: Куда могут полететь украинцы – в МИД назвали 23 страны
Как правильно подготовиться к поездке
Перед поездкой рекомендуется проверить открытую границу со страной и действующий карантин.
В некоторые страны въезд возможен только после прохождения теста на коронавирус.
Важно проверить страховой полис и уточнить ограничения, которые действуют в авиаперевозчика.
Также нужно иметь с собой запас средств защиты и антисептиков. Рассчитывайте дополнительный запас денег на случай непредвиденных ситуаций.
Как действовать, когда прибыл в страну
Нужно связаться с консульством или посольством Украины и предоставить информацию о своем местонахождении и контактные данные. Купить местную sim-карту для лучшей связи.
Зарегистрируйтесь на ресурсе Друг. Туда нужно внести данные о себе и контакты. Оттуда будут рассылать все важные сообщения.
Советы от МИД для путешественников постоянно публикуют на сайте Советы путешественникам от Консульской службы Украины.
При возникновении проблем:
- безотлагательно обращайтесь в посольство Украины в стране пребывания. Список посольств можно найти здесь;
- звоните на горячую линию МИД Украины: +38-044-238-16-57 или пишите на электронную почту [email protected]
В МИД предупреждают, что билет не является гарантией, что удастся пройти государственную границу другой страны.
Чтобы не повторилась ситуация с украинцами в Греции, когда их не впустили в страну, нужно внимательно планировать свой маршрут и изучить ситуацию в стране, куда собрались лететь.
— В некоторых странах введены особые карантинные ограничения. Например, могут попросить ПЦР-тест. Если это пакетная поездка через туроператора, стоит уточнить алгоритм действий агентства в случае проблем при пересечении границы.
Оператор должен сразу предупреждать о правилах, действующих в стране, — обяснил Фактам ICTV юрист Вадим Коробчук.
Если пограничная служба откажет в пересечении границы, нужно обращаться в турагентство и дипломатические учреждения Украины.
Специалист советует хранить все документы в бумажном формате и перевести их на английский язык. Это упростит общение с пограничниками.
Турция
Граждане Украины в Турции могут находиться до 90 дней по внутреннему ID-паспорту.
При въезде в страну нужно пройти медицинское освидетельствование на предмет наличия симптомов Covid-19. В случае обнаружения — сдать бесплатный ПЦР-тест.
С 1 июля действует специальное страхование от коронавируса за €15, €19 и €23. По нему лечение от Covid-19 будет покрываться полностью.
По возвращении обсервация не нужна.
Контакты посольства: Анкара, ул Санчак Махалеси 512,, тел +90 312 440 52 89, +90 312 442 16 58.
Беларусь
Украинцы, которые прибыли в Беларусь, в течение 14 календарных дней должны находиться на самоизоляции.
По возвращении нужно пройти обсервацию.
Контакты посольства: Минск, ул. Старовиленская, 51, тел + 375-17-283-19-58, 375-17-283-19-91.
Сербия
Въезд на территорию страны невозможен без обязательного тестирования на коронавирус и без получения разрешения правительственной комиссии.
По возвращении нужно пройти обсервацию.
Контакты посольства: Белград, ул. Ет Адамова, 4, тел: 381-11-367-24-11, + 381-11-367-24-12, + 381-63-111-31-85.
Албания
Въезд разрешен, карантинные мероприятия не предусмотрены. В стране действует масочный режим.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: дипмиссия расположена в греческих Афинах, тел: +3069 3276 5606.
Черногория
Разрешен вьезд без ограничений гражданам Украины и иностранцам с видом на жительство в Украине. За три дня до въезда нужно сдать ПЦР-тест.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Подгорица, ул. Сердара Йола Пилетича, 15 тел: 382-20-320-400.
Северная Македония
Въезд граждан Украины разрешено с 26 июня 2020 года. Карантинных ограничений нет.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Скопье, ул. Альберта Швейцера, 7-9, тел: 389-23-17-81-20, + 389-23-17-92-59.
Тунис
Граждане Украины могут въехать на территорию Тунисской Республики при условии предоставления справки об осуществлении ПЦР-теста.
По прибытии в Тунис нужно пройти обязательный 14-дневный карантин.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Тунис, Нотр Дам, улица Сент Фюльжанс, 7, тел: 216-71-84-98-61.
Египет
Въезд гражданам Украины разрешен.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Каир, ул. Маади 83, д. № 50, тел: 20-223-78-68-70, + 20-223-78-68-71.
Ирландия
После приезда нужно проходить 14-дневную самоизоляцию. Режим въезда — только с ирландской визой.
Граждане Украины имеют право приезда по многократной британской визе. В таком случае первой страной въезда должна быть Великобритания.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Дублин, Елгин роуд 16, Болсбридж, тел: +353 1668 5189.
Великобритания
Отсутствует запрет въезда и выезда для граждан Украины. Режим въезда для граждан Украины является визовым.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: London, 60 Holland Park W11 3SJ, тел: (020) 7727 6312.
США
Введены ограничения на поездки в США граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китая, Бразилии и Ирана.
Ограничения действуют также для транзитных пассажиров, которые находились на территориях названных стран.
Действие этих правил не распространяется на владельцев зеленой карты.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Вашингтон, Северо-Запад, вул.М, буд.3350, тел: (8 10 1202) 349 29 20.
Мексика
Режим временного въезда для граждан Украины — при наличии визы. Карантинных ограничений нет
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Мехико, Ломас де Чапультепек, Мигель Идальго, 11000, проспект Пасео де ля Реформа 730, тел: 5282-4744, 5282-4789.
Ирак
Режим временного въезда для граждан Украины — при наличии визы. Карантинных ограничений нет
По возвращении из страны не нужна обсервация.
Контакты посольства: Багдад, округ Аль-Мансур 609, ул. 1, д. 50, тел: 964-79-05-57-77-91, + 964-78-01-36-91-31.
Иран
Въезд гражданам Украины разрешено. Карантинных ограничений нет.
Есть возможность оформления визы в международных аэропортах Ирана.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Тегеран, ул. Шахид Бахонар, пер. Гадере, д. 10 тел: 98-21-22-39-71-95.
Афганистан
Въезд гражданам Украины разрешено. Карантинных ограничений нет.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: дипмиссия расположена в таджитском Душанбе, ул. Навобод, 216/1, тел: 992-372-35-84-12.
Южная Корея
Въезд гражданам Украины разрешено за визой.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Сеул, Йонгсан-гу, Итэвон-ро 45-вет, 21 тел: 82-27-90-56-96.
Южный Судан
Разрешено при наличии серификату о ПЦР-тест на коронавирус. Также важно прохождения 14-дневной обсервации.
По возвращении из страны не нужна обсервация.
Контакты посольства: дипмиссия расположена в кенийской столице Найроби. Адрес: Мутайга, Лимуру роуд 674, тел: +254205224545, +254202324997.
Сейшельские острова
Разрешено при условии наличия серификату о тесте на коронавирус.
По возвращении из страны не нужна обсервация.
Контакты посольства: Сейшелы, Буа де Роуз, Махе, тел: +248 262 01 99.
Эфиопия
Разрешено при наличии визы и при условии прохождения обсервации.
После возвращения из страны нужна обсервация.
Контакты посольства: Аддис-Абеба, Кебель 3, д. 2116, р-н Боле, п/c 2358, тел: 251-11-66-11-698.
Кения, Танзания, Сомали
Разрешено при наличии страховки, которая покрывает лечение коронавируса.
По возвращении из стран нужна обсервация.
Контакты посольства: дипмиссия расположена в кенийской столице Найроби. Адрес: Мутайга, Лимуру роуд 674, тел: +254205224545, +254202324997.
Замбия
Въезд разрешен при условии прохождения обязательного карантина в течение 14 суток с момента прибытия в страну.
По возвращении из стран нужна обсервация.
Контакты посольства: дипучреждение расположена в ЮАР, адрес: Претория, ул. Марей, д. 398, Бруклин, 0181, тел: 27-124-60-19-43.
8 категорий украинцев, которым разрешен въезд в ЕС
Украинские граждане, несмотря на отсутствие страны в зеленом списке ЕС, имеют право на пересечение границы с Европейским союзом.
Категории граждан, которым разрешен въезд в ЕС:
- медработники и ученые по приглашению;
- дипломаты;
- пограничники;
- перевозчики, водители габаритных грузовиков;
- люди следующие транзитом;
- студенты учебных заведений стран ЕС;
- лица с неотложными причинами поездки (подтверждение индивидуально).
Нужно иметь документы, подтверждающие статус одной из разрешенных категорий.