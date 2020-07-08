Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в свою декларацию. В частности, он задекларировал 13,5 млн грн от продажи недвижимого имущества и земельного участка.

Согласно изменениям, глава государства получил 1,356 млн грн за продажу земельного участка Валентине Кисель. Еще 12,1 млн грн глава государства задекларировал за продажу недвижимости той же гражданке.

Согласно информации из открытых источников, Валентина Кисель является физическим лицом-предпринимателем из Кривого Рога.

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Днем ранее, 7 июля, Владимир Зеленский сообщил НАПК, что нарушил законодательство, своевременно не задекларировав доходы.

Семья президента в 2019 году получила 5,1 млн грн прибыли за счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа, а также потратила на приобретение ОВГЗ 5,2 млн грн.

Эти сведения он должен был внести в течение 10 дней с момента покупки и продажи облигаций, но не сделал этого.

Источник: НАПК