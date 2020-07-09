Коронавирус в Украине 9 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине 9 июля подтвердили у 810 человек. Всего зафиксировали 51 224 случаи Covid-19.

За сутки умер 21 человек, всего 1 327 украинцев.

Вылечились 24 754 пациентов, за последние сутки 665 человек.

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За минувшие сутки сделали 29 261 тестов:

13 938 ПЦР-методом;

15 323 ИФА-методом.

За прошедшие сутки больше всего случаев во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).

Ни одного нового больного не обнаружили в Херсонской области.

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая область — 2 021 случаи (+19);

Волынская область — 2 875 случаев (+50);

Днепропетровская область — 1 130 случаев (+10);

Донецкая область — 749 случаев (+36);

Житомирская область — 1 500 случаев (+16);

Закарпатская область — 3 622 случаев (+89);

Запорожская область — 605 случаев (+5);

Ивано-Франковская область — 2 857 случаев (+55);

Кировоградская область — 669 случая (+5);

Киев — 5 872 случаи (+93);

Киевская область — 2 895 случаев (+40);

Львовская область — 6 681 случай (+119);

Луганская область — 90 случаев (+3);

Николаевская область — 465 случаев (+2);

Одесская область — 2 052 случаи (+62);

Полтавская область — 327 случаев (+1);

Ровенская область — 4 380 случаев (+74);

Сумская область — 328 случая (+5);

Тернопольская область — 2 153 случая (+9);

Харьковская область — 2 521 случай (+55);

Херсонская область — 201 случай (+0);

Хмельницкая область — 865 случая (+2);

Черновицкая область — 5 074 случая (+22);

Черкасская область — 707 случаев (+13);

Черниговская область — 585 случаев (+8).

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 23,44%;

Киев — 21,76%;

Ивано-Франковск — 19,91%;

Винница — 17,01;

Черновцы — 16,94%.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Статистика коронавируса в Украине 8 июля пересекла психологический рубеж в 50 тыс. случаев Covid-19. За минувшие сутки заболели 807 человек.

От осложнений инфекции умерли 1 306 человек, вылечились 23 119 пациентов.

Наибольшее количество больных зафиксировали во Львовской области — 117 и 114 случаев в столице.