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Факты / Україна / Общество

810 за сутки: в Украине продолжает расти количество больных коронавирусом

Коронавирус в Украине 9 июля подтвердили у 810 человек. Всего зафиксировали 51 224 случаи Covid-19.

За сутки умер 21 человек, всего 1 327 украинцев.

Вылечились 24 754 пациентов, за последние сутки 665 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

За минувшие сутки сделали 29 261 тестов:

  • 13 938 ПЦР-методом;
  • 15 323 ИФА-методом.

За прошедшие сутки больше всего случаев во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).

Ни одного нового больного не обнаружили в Херсонской области.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 2 021 случаи (+19);
  • Волынская область — 2 875 случаев (+50);
  • Днепропетровская область — 1 130 случаев (+10);
  • Донецкая область — 749 случаев (+36);
  • Житомирская область — 1 500 случаев (+16);
  • Закарпатская область — 3 622 случаев (+89);
  • Запорожская область — 605 случаев (+5);
  • Ивано-Франковская область — 2 857 случаев (+55);
  • Кировоградская область — 669 случая (+5);
  • Киев — 5 872 случаи (+93);
  • Киевская область — 2 895 случаев (+40);
  • Львовская область — 6 681 случай (+119);
  • Луганская область — 90 случаев (+3);
  • Николаевская область — 465 случаев (+2);
  • Одесская область — 2 052 случаи (+62);
  • Полтавская область — 327 случаев (+1);
  • Ровенская область — 4 380 случаев (+74);
  • Сумская область — 328 случая (+5);
  • Тернопольская область — 2 153 случая (+9);
  • Харьковская область — 2 521 случай (+55);
  • Херсонская область — 201 случай (+0);
  • Хмельницкая область — 865 случая (+2);
  • Черновицкая область — 5 074 случая (+22);
  • Черкасская область — 707 случаев (+13);
  • Черниговская область — 585 случаев (+8).
Коронавирус в Украине 9 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

інфографіка Фактів ІСТВ

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 23,44%;
  • Киев — 21,76%;
  • Ивано-Франковск — 19,91%;
  • Винница — 17,01;
  • Черновцы — 16,94%.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Статистика коронавируса в Украине 8 июля пересекла психологический рубеж в 50 тыс. случаев Covid-19. За минувшие сутки заболели 807 человек.

От осложнений инфекции умерли 1 306 человек, вылечились 23 119 пациентов.

Наибольшее количество больных зафиксировали во Львовской области — 117 и 114 случаев в столице.

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