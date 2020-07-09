Коронавирус в Украине 9 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине 9 июля подтвердили у 810 человек. Всего зафиксировали 51 224 случаи Covid-19.
За сутки умер 21 человек, всего 1 327 украинцев.
Вылечились 24 754 пациентов, за последние сутки 665 человек.
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За минувшие сутки сделали 29 261 тестов:
- 13 938 ПЦР-методом;
- 15 323 ИФА-методом.
За прошедшие сутки больше всего случаев во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).
Ни одного нового больного не обнаружили в Херсонской области.
Распространение коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 2 021 случаи (+19);
- Волынская область — 2 875 случаев (+50);
- Днепропетровская область — 1 130 случаев (+10);
- Донецкая область — 749 случаев (+36);
- Житомирская область — 1 500 случаев (+16);
- Закарпатская область — 3 622 случаев (+89);
- Запорожская область — 605 случаев (+5);
- Ивано-Франковская область — 2 857 случаев (+55);
- Кировоградская область — 669 случая (+5);
- Киев — 5 872 случаи (+93);
- Киевская область — 2 895 случаев (+40);
- Львовская область — 6 681 случай (+119);
- Луганская область — 90 случаев (+3);
- Николаевская область — 465 случаев (+2);
- Одесская область — 2 052 случаи (+62);
- Полтавская область — 327 случаев (+1);
- Ровенская область — 4 380 случаев (+74);
- Сумская область — 328 случая (+5);
- Тернопольская область — 2 153 случая (+9);
- Харьковская область — 2 521 случай (+55);
- Херсонская область — 201 случай (+0);
- Хмельницкая область — 865 случая (+2);
- Черновицкая область — 5 074 случая (+22);
- Черкасская область — 707 случаев (+13);
- Черниговская область — 585 случаев (+8).
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 23,44%;
- Киев — 21,76%;
- Ивано-Франковск — 19,91%;
- Винница — 17,01;
- Черновцы — 16,94%.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Статистика коронавируса в Украине 8 июля пересекла психологический рубеж в 50 тыс. случаев Covid-19. За минувшие сутки заболели 807 человек.
От осложнений инфекции умерли 1 306 человек, вылечились 23 119 пациентов.
Наибольшее количество больных зафиксировали во Львовской области — 117 и 114 случаев в столице.