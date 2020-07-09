Бессимптомным коронавирусом называется перенесение болезни незаметно, без единого признака Covid-19.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Любое проявление болезни называется симптомом. Если у вас нет никаких проявлений и вы себя нормально чувствуете, а потом по какой-то причине сделали тест ПЦР и обнаружили коронавирус, значит, что у вас бессимптомная форма болезни, — сказал он.

ИФА-тест может показать наличие антител и это будет значить, что человек переболел бессимптомно. То есть имунная система справилась не доводя до повреждения клеток.

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Комаровский заявил, что не понимает позицию ВОЗ относительно масочного режима, который говорит, что все должны их носить, потому что люди без симптомов могут быть переносчиками коронавируса.

— Вирус проникает внутрь клетки и она начинает производить новые вирусы. Клетка не выполняет своих функций, а отсюда и симптомы. А если симптомов нет, тогда это говорит о том, что поражено очень незначительное количество клеток. Следовательно, человек, у которого нет симптомов имеет очень малое количество вируса, которое он продуцирует. Плюс у него нет симптомов в виде кашля и насморка, которые способствуют распространению вируса в воздухе, — сказал он.

По его словам, бессимтомные больные могут передавать вирус только при громком разговоре или крике.

Педиатр подчеркнул, что маски нужно носить всем в том случае, если невозможно социальное дистанцирование.

Бессимптомный коронавирус

В конце апреля Комаровский рассказывал, что у 78% зараженных коронавирусом людей нет симптомов или болезнь протекает в очень легкой форме.

По его словам, 50-70% пациентов в Италии не имели симптомов. В Нью-Йорке провели тесты на антитела к коронавирусу у 7,5 тыс. человек и 15% дали положительный результат.

9 июня глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове заявила, что коронавирус передается при бессимптомном течении заболевания очень редко. Поэтому нужно сосредоточиться на пациентах с симптомами.