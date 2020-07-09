Несмотря на то, что темпы роста количества больных Covid-19 постепенно снижаются, возникли опасения, что Украина может стать следующим эпицентром Европы по распространению инфекции.

Сейчас наше государство готовится к худшему развитию событий. Однако мы уже видели, как страдали системы здравоохранения стран, которые становились очагами распространения коронавируса.

Вполне возможно, что и украинская медицинская система окажется под большой нагрузкой, если количество больных будет расти до уровня эпицентра болезни в Европе.

Факты ICTV рассказывают, может ли Украина стать центром распространения Covid-19 и как это повлияет на государство.

Последние заявления

Во время брифинга 18 июня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения собирается провести массовое ИФА тестирование граждан на коронавирус.

Оно позволяет выявить антитела, которые вырабатываются в организме, который был поражен вирусом. С помощью этого теста хотят увидеть более точную картину по количеству больных в Украине, ведь многие болеют бессимптомно или лечатся дома и не сообщают о своем состоянии врачам.

Поэтому и реальный показатель больных выше того, который мы имеем в статистике. По состоянию на 18 июня он был относительно низким.

Почти три недели спустя и мы видим, что инфицированных становится больше, а количество больных, которое фиксируют в Украине, остается относительно низким. Ляшко говорит, что в среднем у нас фиксируют около 35% пациентов с Covid-19. Стоит помнить, что ни в одной стране мира не “отлавливают” 100% больных.

То есть сейчас в Украине может быть около 150 тыс. человек, которые болели и болеют коронавирусом.

В интервью BBC Украина отвечая на вопрос о том, может ли Украина стать следующим эпицентром распространения Covid-19 в Европе главный санитарный врач заявил, что подобные опасения всегда должны быть.

— Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистическим сценариям. Не боимся ли? Боимся. Готовимся ли? Готовимся. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов, — сказал Ляшко.

Подготовка к возможному ухудшению ситуации в Украине ведется чуть ли не каждый день, ведь до преодоления коронавируса еще далеко. В частности, к худшему сценарию готовятся осенью, когда к Covid-19 присоединятся различные сезонные болезни.

— Осенью, конечно, наша основная задача — подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы была способность оказывать медицинскую помощь всем без исключения. За три месяца мы подготовили систему. Сейчас и за эффективностью лечения, и по обеспеченности больниц мы в гораздо лучших условиях, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это хорошо, что в Минздраве не пренебрегают даже самыми маленькими опасениями относительно возможного роста количества больных, но реальна ли такая ситуация в ближайшее время?

Может ли Украина стать эпицентром Covid-19 в Европе?

Сейчас эпицентром коронавируса в мире ВОЗ определила Южную и Северную Америку, где суммарное количество больных составляет несколько миллионов человек.

В Европе же длительное время эпицентром была Италия, где подтверждено более 242 тыс. случаев заболевания Covid-19. Но в последние недели ежедневный прирост пациентов снижается, поэтому можно говорить о том, что на другую страну будут обращать наибольшее внимание в регионе.

И опасения, что ею может стать Украина не являются призрачными. У нас с июня сильно растет количество новых ежедневных случаев и пока значительного снижения не наблюдается.

В комментарии Фактам ICTV стратег, инфекционист Вадим Аристов заявил, что наше государство уже является одним из наиболее инфицированных в регионе.

— Украина уже стала одной из самых инфицированных стран — инфекция среди многих носителей и продолжает распространяться. Однако этот антирекорд не среди Европы в целом, а Центральной и Восточной Европы. То есть в стране сейчас 26 тыс. активных случаев — те, где инфекция еще в разгаре. Это уже больше всех других стран региона вместе взятых (за исключением РФ и Белоруси). К сожалению, в Украине антирекорд и по динамике роста. У нас однозначно наибольшее количество активных случаев за последнюю неделю. Мы продолжаем активнее других наращивать эту негативную статистику, — рассказывает Аристов.

По его словам, рост количества больных, скорее всего, будет продолжаться поскольку в Украине нет мощной системы лабораторий. К чему это может привести?

Для примера возьмем Сингапур, где в начале пандемии ситуация была более-менее контролируемой, но болезнь активно завозили из-за рубежа и сейчас в государстве большие проблемы.

Нечто подобное может происходить и в Украине, особенно на фоне возвращения заробитчан. И если это произойдет, то количество пациентов будет расти незаметно и неконтролируемо.

— В Западной Европе цифры еще выше. Однако, скорее всего, количество больных там будет уменьшаться, а в Украине, при отсутствии инфраструктуры, число пациентов будет расти. Действительно, мы можем стать основным источником болезни в Центральной и Восточной Европе, но если и дальше будет такой “перекос”, может быть, и всей Европы в целом, — считает Аристов.

Однако инфекционист Юрий Жигарев не согласен с тем, что Украина может стать эпицентром распространения Covid-19 в Европе. В комментарии Фактам ICTV он заявил, что нужно различать вероятность такой ситуации и возможность ее возникновения.

— Есть возможность того, что метеорит упадет вам на голову, однако вероятность этого настолько мала, что ни один сознательный человек вообще не будет думать об этом. Однако такую ​​возможность мы все равно не исключаем. И здесь та же ситуация. С одной стороны мы не должны исключать такую ​​возможность и быть готовыми к любому сценарию, с другой — мы пытаемся объективно оценить ситуацию и сказать, насколько он вероятен (становление Украины эпицентром распространения Covid-19 в Европе, — Ред.). Я и коллеги, с которыми сейчас общаюсь, не можем утверждать, что это произойдет, — рассказывает Жигарев.

Какие будут последствия

Стать эпицентром распространения заболевания, пусть и тогда, когда общая ситуация идет на спад, не предвещает ничего хорошего, ведь это означает, что мы плохо справляемся со вспышкой.

А также то, что люди меньше соблюдают правила безопасности во время карантина. Многие путают адаптивный карантин с его завершением. В Украине до сих пор много активных случаев болезни и, поскольку наша система выявления контактов фактически отсутствует, то другие потенциальные больные могут ходить по улицам и даже не подозревать об опасности, которую они несут.

В конце июня Степанов обращался к украинцам с напоминанием о том минимуме (ношение маски, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков), который необходим во время пандемии, чтобы обезопасить себя и других людей.

— Почему-то мы упорно не хотим придерживаться этих правил. Результат Covid-19 показывает очень-очень быстро. У нас же не только растет количество инфицированных, но и количество людей, которые госпитализируются каждый день. Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко возрастает и это все результат, в частности, нашей легкомысленности, — сказал министр здравоохранения.

Увеличение количества больных, а в дальнейшем — становление Украины как эпицентра коронавируса в Европе — сильно повлияет на систему здравоохранения. Даже в США и Италии она держалась “на волоске”.

В ВОЗ выразили опасения из-за того, что система здравоохранения Украины может оказаться на грани. Она может сломаться под давлением роста новых больных.

— Тогда будет проблема с коллапсом системы здравоохранения, как это было в Италии. Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то будет что-то непредсказуемое, — считает Ляшко.

По мнению Аристова, первые месяцы карантина нужно было вести более тщательную подготовку к развитию ситуации. Сейчас же, если ничего не изменится, мы сможем только наблюдать за последствиями.

— Проблема в том, что месяцы, которые прошли у нас в карантине, нужно было использовать разумно. То есть расширить сеть лабораторий, нанять хотя бы и по временным контрактам медицинских расследователей — для отслеживания контактных лиц инфицированных. Теперь мы можем только отчитываться о росте положительных тестов, инфицированные будут оседать на кроватях, переходить на кровати в реанимации, на аппараты ИВЛ. Когда-то последние закончатся и может быть перегрузка системы здравоохранения. Если сейчас у нас достаточно низкий процент летальности, то из-за истощения врачей, недостатка ресурсов он может начать расти, — говорит инфекционист.

После коллапса систему здравоохранения придется восстанавливать и подумать о новых мерах для того, чтобы не допустить повторения ситуации. Вполне возможно, что те ограничения, которые были раньше, еще окажутся незначительными.

Сейчас единственным примером города, который вернулся к более или менее нормальной жизни после того, как был центром эпидемии является Ухань. Карантин там сняли еще в апреле, но многие привычки и правила остались неизменными.

В китайском городе много зданий и стендов на рынках были отгорожены заборами, людей проверяли каждый раз как они входили в свой дом или выходили из него. И даже отслеживали места, в которых бывает житель города.

И это учитывая тот факт, что на фоне других государств Китай еще не так сильно пострадал. В Ухане полиция обращает внимание на малейшие нарушения, связанные не только с правилами безопасности, но и с другими несоблюдениями законов.

Церкви и храмы длительное время не работали, поэтому многим прихожанам приходилось собираться на богослужение онлайн.

Сейчас же заборы убрали, все ограничения не столь жесткие, но раны города до сих пор заживают. Однако граждане даже сегодня придерживаются хотя бы таких правил безопасности как ношение маски и использование антисептиков.

Учитывая то, как мы соблюдаем правила во время пандемии, можно с уверенностью сказать, что и ограничения в случае, если Украина станет эпицентром распространения болезни в Европе, будут более жесткими, и смягчения не настанут скоро.

— Из-за низкой симпатии украинцев к любому проявлению власти в обществе выработалось очень сильное отторжение к карантинным мерам, к каким-либо ограничениям. Люди считают, что власть виновата в падении экономики, безработице. И это несмотря на то, что подобное происходило даже в Швеции, где не вводились карантинные ограничения, — говорит Аристов.

Однако он считает, что новых жестких ограничений, даже несмотря на ухудшение ситуации не будет. И это может привести к хаосу в стране.

— Скорее всего, президент не будет вводить новые карантинные меры. Кабмин будет продолжать политику адаптивного карантина, из-за чего соответствующее решение будут переносить на местные власти, а они не будут вводить карантинные ограничения. Соответственно риски санкций будут падать на предприятия — потому что в стране будут искать крайних, — высказывает свое мнение инфекционист.

Остается надеяться лишь на то, что все украинцы будут придерживаться рекомендаций Минздрава, статистика заболеваемости пойдет на спад и наше государство обойдет наихудший сценарий.

Владислав Бомбела