Школы в Украине откроют с 1 сентября, если стране удастся избежать второй волны заболевания Covid-19.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область и добавил, что сейчас трудно спрогнозировать, как быстро будет распространяться коронавирус до осени.

К дистанционному обучению с 1 сентября Украина технически пока не готова, ведь не на всей территории страны есть качественный интернет, добавил лидер государства.

Из-за отсутствия покрытия 3G и 4G проект Всеукраинская школа-онлайн транслировался на экраны телевизоров, объяснил Зеленский.

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Минздрав об обучении в школах с 1 сентября

Министерство здравоохранения не исключает возможности, что при благоприятной ситуации с коронавирусом учебный год 2020 начнется в обычном режиме, но разрабатывает формулу дистанционного обучения.

Ведомство рассматривает возможность посменного обучения, а также системы, когда часть предметов будет преподаваться в школах, а часть — дистанционно.

Мэр Киева Виталий Кличко 8 июля заявил, что учебный процесс в столице до конца карантина будет дистанционным.