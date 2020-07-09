Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро к гривне.

На 9 июля НБУ установил курс 26,95 грн/1$ — по сравнению с предыдущим днем стоимость несколько возросла.

Значительное повышение цены на евро, по курсу на 9 июля, зафиксировалось на 30,42 грн/1 €.

Читайте: Кризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Курс валют в Украине от НБУ на 9.07:

$1 — 26,95 грн;

€1 — 30,42 грн;

1 польский злотый — 6,80 грн;

10 российских рублей — 3,75 грн.

Увольнение главы НБУ и курс гривны

В прошлую пятницу, 3 июля, Верховная Рада поддержала отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия, которую он анонсировал 1 июля.

Такие изменения в руководстве Нацбанка не могли не повлиять на национальную валюту. Только за 3 июля курс доллара подскочил на 58 копеек — НБУ на 3 июля установил курс 27,18 грн/$1.

В тот же день евро подорожал на 66 копеек — до 30,65 грн/€ 1.

Сейчас в НБУ работают над механизмами укрепления гривны, однако безболезненно решить вопрос колебания стоимости валюты, вероятно, не получится.