PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна

Хотела спасти: в Одесском зоопарке из-за посетительницы умер детеныш косули

В Одесском зоопарке женщина влезла в барьер, чтобы “спасти” новорожденного детеныша косули, в результате чего животное умерло.

Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, когда посетительница увидела процесс родов, ей показалось, что мать бьет своего детеныша.

В Одесском зоопарке из-за посетительницы умер детеныш косули

Читайте: Коронавирус обнаружили у тигрицы в зоопарке Нью-Йорка

— Это естественный процесс. Новорожденный теленок инстинктивно идет вслед за матерью, подальше от хищников. Женщина на свой страх и риск залезла в вольер, забрала малыша и отнесла его охране.

Но косуленок не успел получить все вещества, что запускают пищеварительную систему. К сожалению, назад мать не приняла своего детеныша. Мы не смогли его спасти, косуленок умер.

Руководитель зоопарка добавил, что большинство посетителей не понимают часто специфического поведения животных и воспринимают это как опасность.

Смерть человека в зоопарке Швейцарии

В начале июля в одном из швейцарских зоопарков тигрица до смерти загрызла свою смотрительницу, которая зашла к ней в вольер.

Свидетелями ужасного инцидента стали несколько посетителей, в том числе малолетний ребенок.

Животное удалось нейтрализовать только с помощью резиновых пуль и перцового газа.

Уже позже в руководстве зоопарка заявили, что усыплять тигрицу не собираются, поскольку она действовала согласно своим животным инстинктам.

Источник: Думская

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка