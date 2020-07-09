В Одесском зоопарке из-за посетительницы умер детеныш косули

В Одесском зоопарке женщина влезла в барьер, чтобы “спасти” новорожденного детеныша косули, в результате чего животное умерло.

Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, когда посетительница увидела процесс родов, ей показалось, что мать бьет своего детеныша.

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— Это естественный процесс. Новорожденный теленок инстинктивно идет вслед за матерью, подальше от хищников. Женщина на свой страх и риск залезла в вольер, забрала малыша и отнесла его охране. Но косуленок не успел получить все вещества, что запускают пищеварительную систему. К сожалению, назад мать не приняла своего детеныша. Мы не смогли его спасти, косуленок умер.

Руководитель зоопарка добавил, что большинство посетителей не понимают часто специфического поведения животных и воспринимают это как опасность.

Смерть человека в зоопарке Швейцарии

В начале июля в одном из швейцарских зоопарков тигрица до смерти загрызла свою смотрительницу, которая зашла к ней в вольер.

Свидетелями ужасного инцидента стали несколько посетителей, в том числе малолетний ребенок.

Животное удалось нейтрализовать только с помощью резиновых пуль и перцового газа.

Уже позже в руководстве зоопарка заявили, что усыплять тигрицу не собираются, поскольку она действовала согласно своим животным инстинктам.

Источник: Думская