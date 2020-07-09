PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 9 июля в Украине зафиксировано 51 224 больных, за сутки обнаружили еще 810 случаев.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:25 - 09 июля

В Киеве — 93 новых случая коронавируса, три человека умерли и 62 выздоровели.

С начала эпидемии в столице заразились 5 872 человека, 122 умерли и 1 962 – выздоровели.

статистика коронавируса в киеве 9 июля

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:15 - 09 июля
Карта и статистика распространения коронавируса в Украине 9 июля 2020

Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 9 липня 2020

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:59 - 09 июля

За сутки в Украине подтвердили еще 810 случаев коронавируса, в целом с начала эпидемии — 51 224.

Умер за день 21 человек, 1 327 – в целом.

Выздоровели за сутки 665 пациентов (всего 23 784).

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:51 - 09 июля

Во Львове и области за сутки 119 положительных тестов на коронавирус. В целом заболел уже 6 681 житель региона.

Выздоровели 990 человек и умерли 174.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
06:57 - 09 июля

По состоянию на утро 9 июля количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 12 012 125, из них умерли от осложнений – 548 896.

США на первом и по количеству случаев инфицирования, и по смертности – 3 054 650 и 132 298 соответственно.

Бразилия на втором месте с 1 713 160 больными. На третьем — Индия. Там 742 417 случаев.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:39 - 08 июля

По состоянию на 8 июля в рядах ВСУ коронавирусом болеет 161 человек. С начала пандемии выздоровели 393 человека, летальных случаев — 5.

За минувшие сутки было зарегистрировано 3 новых случая Covid-19.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:06 - 08 июля

В больницах в среднем тратится от 9 до 27 тыс. грн на лечение больного Covid-19 в зависимости от сложности заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО Свобода Олег Гелевей на брифинге, пишет УНИАН.

Гелевей отметил, что если больной находится в медицинском учреждении, то он не должен платить деньги за лечение.

Он также напомнил, что в больницах, которые работают с инфицированными коронавирусом, есть так называемый Covid пакет.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
16:05 - 08 июля

Президент Владимир Зеленский отмечает, что борьба с Covid-19 в Украине еще не завершена, поэтому расслабляться нельзя.

Об этом он сказал во время общения с врачами в новом перинатальном центре в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

По его словам, Черновицкая область больше всех регионов Украины пострадала от Covid-19.

— Расслабляться нельзя, еще борьба эта не закончена и мы все на вас как просто граждане Украины очень и очень рассчитываем, — отметил Зеленский.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:07 - 08 июля

Учреждения культуры в Украине смогут работать до 23.00 в условиях карантина при соблюдении противоэпидемических ограничений и правил.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 8 июля.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:18 - 08 июля

Правительство поддержало решение о выделении средств из Фонда борьбы с Covid-19 для закупки оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средства будут направлены на закупку томографов, эндоскопов, агиографических систем для кардиологии.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...184>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка