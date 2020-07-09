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Факты / Україна / Общество

Коллективный иммунитет к коронавирусу имеют более 5% украинцев (КАРТА)

Наибольший коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине имеют жители Закарпатской области.

Такие данные обнародовала одна из лабораторий Украины на основе результатов первых полутора месяцев проведения ИФА-тестирования.

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Было обнаружено, что коллективный иммунитет в Украине в среднем составляет 5,2%.

Одни из самых высоких показателей в Закарпатской области — 25%, в Волынской — 18%, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — по 14%, Ровенской — 13%.

Самый низкий процент коллективного иммунитета к коронавирусу имеют жители Киева — 3%, Одесской, Хмельницкой, Николаевской областей — по 2% и Херсонской, Сумской, Полтавской — по 1%.

В других регионах средний показатель колеблется от 3 до 7%.

Карта колективного імунітету до коронавірусу в Україні

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 июля в Украине зафиксировано 51 224 случаев коронавируса, из них 810 за последние сутки. Всего от коронавирусной инфекции умерло 1 327 украинцев, а вылечились 24 754 пациентов.

За минувшие сутки диагностировано наибольшее количество больных во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).

Источник: Коронавирус в регионах

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