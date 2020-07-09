В Луганской области спасатели локализовали пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля возле села Осколоновка.

Сейчас остаются три очаги тления. В ГСЧС заверили, что угрозы распространения огня нет.

К тушению огня привлекли 1 494 человека и 293 единицы техники, из них от ГСЧС — 736 человек и 146 единиц техники, в частности, два самолета АН-32П, которые 8 июля сбросили 16 тонн воды.

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Лесной пожар в Луганской области локализировали – ГСЧС / 4 фотографии

Сейчас на месте пожара развернули оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения. Также работает оперативная группа ГСЧС.

Лесные пожары в Луганской области начались 6 июля возле села Осколоновка. На следующий день, 7 июля, из-за сильного порывистого ветра огонь распространился на лес вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

В результате пожаров погибли пять человек, девять были госпитализированы.

Правоохранители рассматривают три версии возникновения лесных пожаров — аномальную жару, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.