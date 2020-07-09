Новым народным депутатом Верховной Рады IX созыва стала Алина Свидерская, которая баллотировалась на внеочередных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Голос.

Свидерская заменит в парламенте Святослава Вакарчука, который досрочно сложил депутатский мандат. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

Жительница Киева Свидерская родилась в 1989 году и имеет высшее образование — юрист. Свидерская является руководителем норвежской компании Айсе Хидр Юкрейн и членом организации Профессиональное правительство.

Нардеп является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка, работавшего в правительстве премьера Алексея Гончарука.

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Как Вакарчук складывал мандат

11 июня уже бывший народный депутат от фрации Голос Святослав Вакарчук заявил, что складывает мандат.

Вакарчук объяснил, что его основной миссией было проведение партии Голос в парламент, которую он выполнил.

В то же время известный певец заявил, что сосредоточится на образовательном проекте, анонсировать который пообещал позже.

18 июня Верховная Рада не поддержала решение о сложении полномочий Вакарчука. Только 175 из 226 необходимых нажали кнопку “за”.

Для того, чтобы прекратить свои полномочия нардепа, Вакарчук 19 июня написал заявление о выходе из фракции Голос.

26 июня на внеочередном съезде партии Голос было принято решение о лишении Вакарчука мандата.

Фото: Alina Sviderska