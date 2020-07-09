В Киеве за сутки зафиксированы 93 новых случая коронавируса

Коронавирус в Киеве за сутки обнаружили у 93 человек, три человека умерли от осложнений болезни, сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 71 года;

50 человек в возрасте от 20 до 76 лет;

три девочки от 8 до 15 лет и шесть мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

По сравнению с позапрошлыми сутками, когда было зафиксировано 114 новых случаев Covid-19, статистика улучшилась.

В общем коронавирусом в столице инфицированы 5 872 жителя, умерли 122 человека.

За время эпидемии в Киеве выздоровели 1 962 человека, за минувшие сутки полностью победили болезнь 62 человека.

Продолжают лечение 3 788 пациентов.

За все время распространения коронавируса медики зафиксировали 14 102 подозрения на инфекцию.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 27. В Деснянском — 1.

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Коронавирус в Украине

За сутки коронавирус в Украине по состоянию на 9 июля подтвердили у 810 человек. Всего за время эпидемии зафиксировали 51 224 случая Covid-19.

За сутки умер 21 человек, в общем зафиксировано 1 327 летальных случаев.

Вылечились 24 754 пациента, за последние сутки 665 человек.