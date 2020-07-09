Украина и НАТО усилят военное присутствие в Черном море

Украина и НАТО усилят военное присутствие в акватории Черного моря. Об этом во время телефонного разговора договорились министр обороны Андрей Таран и генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Такое решение обусловлено тем, что ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия укрепляет свое военное присутствие и меняет баланс сил.

Учитывая такую ​​ситуацию, стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов НАТО.

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Также министр обороны пригласил государства-члены Альянса присоединиться к национальным стратегическим учениям, проведение которых запланировано на юге Украины осенью этого года.

Новый статус Украины в программе расширенных возможностей НАТО

В июне этого года Украина получила статус партнера программы из расширенных возможностей НАТО. Эта программа дает дополнительные возможности для взаимодействия с Альянсом.

В частности, ВСУ могут принимать участие в дополнительных учениях совместно с войсками НАТО, появляются дополнительные возможности обмена разведданными и дополнительные возможности для обеспечения безопасности.