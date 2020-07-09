Сейчас есть основания считать, что Украина выходит из критической стадии экономического кризиса, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, особенно тяжелыми были апрель и май. Зато в июне уже запустились экономические процессы, поэтому экономика вышла на стадию восстановления.

Также он отметил, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень, а потребление электроэнергии в течение последних двух декад указывает на восстановление промышленного производства.

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Также, по мнению Сергея Марченко, пока нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах. В Минфине убеждены, что 4,8% падения ВВП — это реальный показатель.

Все потому, что Украина не слишком интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики и рынки нашей экспортной продукции сохранились.

Кроме того, министр добавил, что нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает роста экономики во втором полугодии, несмотря на то, что в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.

Он отметил, что мировой кризис повлек за собой снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности, поэтому там произошло незначительное проседание.