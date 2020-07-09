В Украине закроют восемь колоний (СПИСОК)

В Украине намерены закрыть восемь колоний. Тех осужденных, которые отбывают там наказание, переместят в другие колонии с лучшими условиями содержания.

Об этом заявила заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, персоналу предложат работу в ближайших учреждениях.

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Планируют закрыть такие колонии:

Ковальскую воспитательную;

Черкасскую воспитательную №62;

Дергачевскую воспитательную № 109;

Жовтоводскую воспитательную №26;

Игренский исправительный центр №133;

Черноморскую воспитательную колонию №74;

Ширяевский исправительный центр №111;

Устиновский исправительный центр №37.

По словам Елены Высоцкой, благодаря этой мере уменьшатся расходы на содержание уголовно-исполнительной службы.

О том, что в Украине сократят количество тюрем в Минюсте сообщили еще в мае. Глава профильного Мнистерства Денис Малюська заверил, что в Украине ни одна тюрьма не заполнена на 100%, в отличие от следственных изоляторов.

Источник: Министерство юстиции Украины