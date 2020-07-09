В Украине закроют восемь колоний (СПИСОК)

В Украине намерены закрыть восемь колоний. Тех осужденных, которые отбывают там наказание, переместят в другие колонии с лучшими условиями содержания.
Об этом заявила заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая.
По ее словам, персоналу предложат работу в ближайших учреждениях.
Читайте: Телевизор и современный ремонт: как выглядят платные камеры в СИЗО и цены
Планируют закрыть такие колонии:
- Ковальскую воспитательную;
- Черкасскую воспитательную №62;
- Дергачевскую воспитательную № 109;
- Жовтоводскую воспитательную №26;
- Игренский исправительный центр №133;
- Черноморскую воспитательную колонию №74;
- Ширяевский исправительный центр №111;
- Устиновский исправительный центр №37.
По словам Елены Высоцкой, благодаря этой мере уменьшатся расходы на содержание уголовно-исполнительной службы.
О том, что в Украине сократят количество тюрем в Минюсте сообщили еще в мае. Глава профильного Мнистерства Денис Малюська заверил, что в Украине ни одна тюрьма не заполнена на 100%, в отличие от следственных изоляторов.
Источник: Министерство юстиции Украины