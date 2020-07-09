Как остановить отток кадров за границу — Зеленский назвал три способа

Отток кадров за границу можно остановить предоставлением достойных условий труда в Украине, доступным кредитованием и ипотекой.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Луцке.

— Закрывать границы никто не будет. Это во-первых. Во-вторых, можно многое рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, нечем не удержать людей.

Также глава государства отметил, что нужно создавать такие возможности, чтобы собственный бизнес можно было открывать в Украине.

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Владимир Зеленский добавил, что сейчас главная задача в этом направлении — до конца года сделать нормальные условия кредитования под 5-7%.

Также президент напомнил, что еще есть инициатива доступности ипотеки, которая должна быть максимум под 10%. Ведь большие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за границей.

Со своей стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ставка по ипотеке 10% — это только начальная цель, а планируется ее снижение до 5-7%.

В частности, глава правительства прогнозирует удешевление кредитов на жилье осенью.