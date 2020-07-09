Если грузинское вино стоит 50 грн за бутылку, убедитесь реально ли оно из Грузии — эксперт

Украинцам под видом грузинских вин продают отечественный продукт. Об этом заявил юрист INTEGRITES Николай Бойчук в своей колонке.

— Когда потребитель видит грузинские слова на этикетке, то думает, что вино изготовлено в Грузии или по крайней мере с грузинского виноматериала. Но нет, это вина украинского производства. Азнаури, Аджари, Шереули — звучит, как меню грузинского ресторана, но на самом деле к Грузии эти продукты не имеют никакого отношения, — сообщает юрист Бойчук.

Вино в иностранной обертке вполне может понравиться потребителям. Однако, всегда лучше сразу четко знать, что именно покупаешь, чем потом чувствовать себя обманутым, советует юрист. Не каждая украинская компания стремится использовать свою идентичность как конкурентное преимущество.

Поэтому потребитель видит на полках магазинов украинские сыры, которые производитель пытается выдать за французкие или украинское мороженое, позиционируемое как итальянское джелато. По словам эксперта, украинские производители пытаются использовать прочную грузинскую репутацию.

— Суть протекционизма — создавать тепличные условия на внутреннем рынке и оказывать государственную поддержку национальному производителю, чтобы тот покорял международные рынки. Но трудно представить, чтобы Samsung в начале своего развития пытался выдавать свою технику за японскую, — говорит он.

По мнению юриста, для игроков рынка эта ситуация — тест на наблюдательность и проактивную позицию. Если вы обнаружили конкурента, чей продукт мимикрирует под фирменный продукт другой страны и в то же время явно не использует сырье из той страны, можно смело обращаться в Антимонопольный комитет.

АМКУ уже не раз ставил на место подобных фрирайдеров с “грузинскими” винами. Если АМКУ приходит к выводу, что позиционирование продукта нанесло ущерб конкуренции, то на нарушителей ждут суровые штрафы. Потребители со своей стороны должны обращать внимание на то, что первым индикатором местного “иностранного” продукта является цена существенно ниже, чем в аутентичного.

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— Например, если итальянское или грузинское вино стоит 50 грн за бутылку, внимательно присмотритесь, действительно ли оно происходит из Италии или Грузии. На маркировке иностранных товаров должен быть указан и производитель, и импортер, а на упаковке национальных преимущественно пишут адрес или только производителя, или заказчика и мощности производства, — советует юрист.

Эксперт делает вывод, что для укрепления имиджа Украины как государства с собственными знаковыми продуктами, стоит прежде всего поддерживать национального производителя, который развивает собственный, истинно украинский бренд.

— Такие бренды должны ассоциироваться с Украиной и представлять ее лучшие стороны и для иностранцев, и для самих украинцев, — заявил юрист.

К слову, после увольнения Юрия Терентьева Антимонопольный комитет Украины возглавила его первая заместительница Ольга Пещанская.