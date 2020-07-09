На берегах Азовского моря выявили большое количество медуз

На побережье Азовского моря украинские отдыхающие пожаловались на большое количество медуз.

Сеть заполонили фото и видео с огромными медузами и ожогами, которые остаются на теле.

Причины такого явления экспертам пока неизвестны.















Оставляют серьезные ожоги: на берегах Азовского моря рекордное количество медуз / 4 фотографии

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Наиболее опасной является медуза-корнерот, которая вырастает до 60-90 см в диаметре. Их уже замечали на пляжах в Мариуполе, Бердянске, Кирилловке, Приморске и других местах отдыха.

Отдыхающих предупредили и попросили быть внимательными во время купания в море.

Водоросли на пляжах Украины

Не лучше ситуация и с побережьем Черного моря. Так, в начале июля берег моря покрылся водорослями, которые прибились к берегу.

Эксперты сразу предупредили, что они будут разлагаться.

В Госпродпотребслужбе призвали воздержаться от употребления морской рыбы, мидий, которые выловлены на одесском побережье.

Водоросли, которые выбросило на побережье, являются серьезным препятствием к безопасному отдыху на море.

Фото: 0629, Приморка City