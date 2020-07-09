PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна / Общество

ВНО-2020: даты проведения тестирования

ВНО в 2020 году началось в четверг, 25 июня, и продлится до 17 июля. Из-за введения карантина его перенесли на лето.

Ранее основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 21 мая по 15 июня.

Также МОН отменило государственную итоговую аттестацию для учащихся 4 и 9 классов.

Читайте: Старт ВНО 2020 в Украине: как пройдет тестирование в условиях карантина

ЗНО 2020 - дати

На фоне адаптивного карантина в МОН несколько изменили перечень того, что можно брать с собой на ВНО 2020, добавив средства противоэпидемической защиты.

Кроме всех необходимых документов (сертификат, приглашение-пропуск, паспорт) и нескольких ручек, обязательно нужно брать медицинскую маску и санитайзер. Воду можно брать в прозрачной бутылке без этикеток.

Также все участники перед составлением ВНО будут проходить обязательный температурный скрининг.

Источник: УЦОЯО

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка