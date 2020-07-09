ВНО по истории Украины 2020: правила, время выполнения, что брать и когда будут результаты

ВНО по истории Украины 2020 пройдет 9 июля. По информации Украинского центра оценивания качества образования, более 264 тыс. человек будут сдавать тестирование в 1 115 пунктах.

Участников начнут запускать на пункты в 9.50, регистрация продлится до 10.50.

Для входа участнику необходимы следующие документы:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во ВНО.

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Без этих документов участника не допустят к сдаче ВНО. Их нельзя предъявлять в электронном виде, только оригинал.

Кроме того, стоит принести с собой:

две или три ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, среди которых маска.

Нельзя брать с собой любые средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации. Опоздавших не будут допускать к прохождению тестирования.

Тест начнется в 11.00 и продлится 150 минут. За это время абитуриент должен выполнить 60 заданий. За них он может набрать 94 балла.

Определение порога сдал\не сдал продлится до 24 июля, официальные результаты теста участники получат до 25 июля.

На время тестирования инструкторы находятся в масках, а пункты проведения ВНО оснащены антисептиками.

Основная сессия ВНО 2020 в Украине началась 25 июня и завершится 17 июля.

Абитуриенты будут сдавать тесты по 11 предметам.

Из-за карантина инструкторы и участники ВНО должны придерживаться рекомендаций Минздрава по недопущению распространения коронавируса.