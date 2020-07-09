Карантин в Украине: что происходит 9 июля

Ститистика коронавируса в Украине 9 июля говорит о росте новых случаев заболевания — за сутки Covid-19 подтвержден у 810 человек. Всего в стране уже 51 224 больных коронавирусом.

Вылечились 24 754 пациентов, за последние сутки 665 человек вылечились от болезни и 21 пациент умер.

Больше всего случаев зафиксировано во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).

Одна из лабораторий Украины на основе результатов первых полутора месяцев проведения ИФА-тестирования сообщила, что наибольший коллективный иммунитет к коронавирусу имеют жители Закарпатской области.

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Было обнаружено, что коллективный иммунитет в Украине в среднем составляет 5,2%.

Одни из самых высоких показателей в Закарпатской области — 25%, в Волынской — 18%, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — по 14%, Ровенской — 13%.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможности начать новый учебный год.

По его словам, дети смогут пойти в школу 1 сентября только при условии, что не будет второй волны Covid-19.

Однако, он отметил, что к дистанционному обучению Украина технически пока не готова, ведь не на всей территории страны есть качественный интернет.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, как гражданам, въехавшим в Украину из стран красной зоны, не отбывать 14-дневный карантин.

Он рассказал, что для этого достаточно отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. После этого, человека автоматически исключат из программы Дія.

Коронавирус в Киеве

Статистика коронавируса в Киеве 9 июля говорит об уменьшении количества новых случаев. Сегодня Covid-19 обнаружили у 93 человек, три человека умерли от осложнений болезни.

По сравнению с позапрошлыми сутками, когда было зафиксировано 114 новых случаев Covid-19, статистика улучшилась.