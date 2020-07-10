Коронавирус в Украине 10 июля подтвердили у 819 человек. Всего зафиксировали 52 043 случая Covid-19.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 23,44%;
- Киев — 21,76%;
- Ивано-Франковск — 19,91%;
- Винница — 17,01;
- Черновцы — 16,94%.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Согласно статистике коронавируса в Украине 9 июля заболевание зафиксировали у 51 224 человек. Суточный прирост составил 810 пациентов.
От осложнений Covid-19 умерли 1 327 человек, а вылечились 23 784.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).
Львовщина возглавляет антирейтинг областей по Covid-19 в Украине. Всего здесь зафиксировано 6 681 случай.