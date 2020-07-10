Коронавирус в Украине 10 июля подтвердили у 819 человек. Всего зафиксировали 52 043 случая Covid-19.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 23,44%;

Киев — 21,76%;

Ивано-Франковск — 19,91%;

Винница — 17,01;

Черновцы — 16,94%.

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Согласно статистике коронавируса в Украине 9 июля заболевание зафиксировали у 51 224 человек. Суточный прирост составил 810 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 327 человек, а вылечились 23 784.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).

Львовщина возглавляет антирейтинг областей по Covid-19 в Украине. Всего здесь зафиксировано 6 681 случай.