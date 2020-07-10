PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна

819 за сутки: в Украине растет количество больных коронавирусом

Коронавирус в Украине 10 июля подтвердили у 819 человек. Всего зафиксировали 52 043 случая Covid-19.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 23,44%;
  • Киев — 21,76%;
  • Ивано-Франковск — 19,91%;
  • Винница — 17,01;
  • Черновцы — 16,94%.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Согласно статистике коронавируса в Украине 9 июля заболевание зафиксировали у 51 224 человек. Суточный прирост составил 810 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 327 человек, а вылечились 23 784.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).

Львовщина возглавляет антирейтинг областей по Covid-19 в Украине. Всего здесь зафиксировано 6 681 случай.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка