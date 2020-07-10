Почему не работает Monobank на iPhone — причина

Приложение виртуального Monobank для iOS не работает из-за сбоя в компании Facebook.
По словам сооснователя Monobank Олега Гороховского, сроки устранения ошибок пока неизвестны.
— Сбой Facebook уложил кучу приложений, и нас в том числе. Ждем фикс, — написал он в Telegram.
В то же время в ПриватБанке заявили, что интернет-банкинг работает без сбоев на устройствах Apple.
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Какие еще приложения на iOS не работают
Пользователи iPhone и iPad по всему миру столкнулись с проблемой, из-за которой перестали работать популярные приложения на iOS.
Среди прочих, не работают Spotify, Tinder, Viber.
Компания Facebook заявила, что изучает возможный сбой в комплекте Facebook SDK, который интегрирует приложение с Facebook. При помощи него пользователи, к примеру, могут логиниться в приложениях через профиль в соцсети.