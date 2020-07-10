PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 10 июля в Украине зафиксировано 52 043 больных, за сутки обнаружили еще 819 случаев.

С начала С конца
Прямая трансляция
11:25 - 10 июля

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 10 июля к ослаблению карантина не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

За минувшие сутки из списка исключили Ивано-Франковскую область.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:20 - 10 июля
Как будут учиться школьники с 1 сентября

Как будут учиться школьники в сентябре станет известно через 10 дней.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, Минздрав совместно с Министерством образования разрабатывают соответствующие правила и алгоритмы.

Степанов отметил, что очень важно, чтобы школьники вернулись к обычному режиму обучению, особенно дети, которые идут в первый класс.

Однако при разработке формата будет учитываться и ситуация с коронавирусом в стране.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:26 - 10 июля

В Киеве за минувшие сутки от коронавируса не умер ни один пациент, но заболели еще 118 человек. Общее количество инфицированных в столице составляет 5 990.

Выздоровели в Киеве 2 033 больных, а за день — 71.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:18 - 10 июля

В Украине на утро 10 июля коронавирусом заболели еще 819 человек. Общее количество инфицированных составляет 52 043.

Выздоровели за сутки 1 016 пациентов, в целом — 24 800. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 345 человек, за сутки — 18.

  • Винницкая область — 2 060 (+39)
  • Волынская область — 2 932 (+57)
  • Днепропетровская область — 1 137 (7)
  • Донецкая область — 751 (+2)
  • Житомирская область — 1 512 (+12)
  • Закарпатская область — 3 734 (+112)
  • Запорожская область — 610 (+5)
  • Ивано-Франковская область — 2 915 (+58)
  • Кировоградская область — 670 (+1)
  • Киев — 5 990 (+118)
  • Киевская область — 2 940 (45)
  • Львовская область — 6 763 (+82)
  • Луганская область — 90 (0)
  • Николаевская область — 467 (+2)
  • Одесская область — 2 108 (+56)
  • Полтавская область — 330 (+3)
  • Ровенская область — 4 454 (+74)
  • Сумская область — 332 (+4)
  • Тернопольская область — 2 174 (+21)
  • Харьковская область — 2 577 (+56)
  • Херсонская область — 203 (+2)
  • Хмельницкая область — 881 (+16)
  • Черновицкая область — 5 096 (22)
  • Черкасская область — 725 (+18)
  • Черниговская область — 592 (7)

статистика коронавируса в Украине 10 июля

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:51 - 10 июля

Во Львовской области по состоянию на утро 10 июля коронавирусом заболели еще 88 человек, 33 из них — жители Львова.

Общее количество инфицированных в регионе составляет 6 763. С начала эпидемии выздоровели 1 003 пациента, умерли 178 больных.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:09 - 10 июля

Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций решил частично ослабить карантин в городе. Ресторанам и кафе разрешили работать после 22.00.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:33 - 09 июля

Бессимптомным коронавирусом называется перенесение болезни незаметно, без единого признака Covid-19.

ИФА-тест может показать наличие антител и это будет значить, что человек переболел бессимптомно. То есть имунная система справилась не доводя до повреждения клеток.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:04 - 09 июля

Франция и Дубай восстанавливают регулярные рейсы в Бориспольский аэропорт.

Так, компания Flydubai начала работу в среду, 8 июля.

Касательно авиакомпании Air France, то первый рейс в Украину прибудет уже 14 июля.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:40 - 09 июля

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило до 28 июля авиакомпании Wizz Air выполнять рейсы между Таллинном и городами Украины.

В конце месяца запрет пересмотрят и решат, продлевать его или отменять.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:15 - 09 июля

По суточным приростом коронавирус Закарпатья попадает в первую тройку в Украине.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров сообщил, что эпидемиологи рассматривают вариант возврата к первому этапу карантина.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...185>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх