12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели, до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала до 24 апреля, потом до 11 мая, а позже до 22 мая.

20 мая Кабмин принял решение об установлении в Украине адаптивного карантина до 22 июня.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

В стране разрешили работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов.

Также правительство разрешило гражданам посещать парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты.

С 25 мая восстановилась работа общественного транспорта в Украине.

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20 мая Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая до 22 июня адаптивного карантина.

— Правительство поддержало решение по смягчению карантина с 22 мая. В то же время мы продлеваем карантин до 22 июня и переходим к адаптивной модели. Это позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания. Или ослаблять их, если их не будет, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Когда закончится карантин

С 1 июня в Украине стартовал третий этап ослабления карантина.

Денис Шмыгаль сообщил, что открылись спортивные залы, фитнес-центры, восстановлено межобластное автомобильное и железнодорожное сообщение, заработали учебные заведения.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля.

— Учитывая рост больных на коронавирус мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля. Также мы рассмотрим предложенный МОЗ обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает усиление карантина в отбельных регионах, если это будет требовать ситуация, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В регионах, где действует ослабление карантина разрешили:

спортивные соревнования до 50 человек без зрителей;

открытие религиозных учреждений (1 человек на 10 кв.м);

восстановить работу отелям и бассейнам;

принимать посетителей ресторанам и кафе в помещениях;

открытие кинотеатров;

восстановить работу центрам предоставления админуслуг, однако время работы они будут определять самостоятельно.

8 июля правительство Украины разрешило учреждениям культуры на время карантина работать до 23.00 при условии соблюдения ряда ограничений и правил.

В то же время ночные развлекательные учреждения не смогут работать после 23.00.

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