Морская вода на всех пляжах Одессы признана опасной

Морская вода на всех побережьях Одессы не соответствует гигиеническим нормам Минздрава, поэтому купаться может быть опасно.

Об этом, ссылаясь на Одесский лабораторный центр МЗ, сообщили в мэрии города.

— По результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям, — говорится в заявлении.

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Пробы воды на пляжах были отобраны в понедельник, 6 июля.

Между тем на побережье Азовского моря украинские отдыхающие пожаловались на большое количество медуз.

В сети появились десятки фото и видео с огромными медузами, которые, оказывается, после укуса могут оставить ожоги.

Эксперты в коем случае не рекомендуют купаться или отдыхать на берегу моря, усеянное ядовитыми медузами.

Источник: Одеська міська рада