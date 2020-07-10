Все пляжи Киева получили желтые флаги. Это значит, что купаться не рекомендуют ни на одном из них. В частности, во время исследований в воде обнаружили повышенный индекс лактопозитивной кишечной палочки.

В коммунальном предприятии Плесо объяснили, что это произошло из-за сильных дождей, которые были в последние дни. Чтобы показатели вернулись в норму, нужно три-четыре дня. Тогда ограничения обещают снять.

Кроме того, директор по развитию зон рекреации КП Плесо Константин Пигуля отметил, что это нельзя считать загрязнением.

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В течение трех дней специалисты проведут дополнительные анализы воды. Для этого уже заказали повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

Временно не рекомендуют купаться и на пляжах Одессы. Все потому, что качество воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям.

Специалисты санитарной службы на днях нашли в морской воде почти на всех пляжах кишечную палочку. Но воду в Одессе проверяют еженедельно, поэтому ситуация может измениться.