После возвращения из Чехии, Албании и Болгарии необходима обсервация

Всем гражданам, прибывающих в Украину из Чехии, Албании и Болгарии, необходимо будет проходить обязательную обсервацию.

Такая информация появилась в обновленном красном списке стран от Минздрава.

По состоянию на 10 июля в списке находится 60 стран, среди которых — США, Канада, Франция, Израиль, Черногория, ОАЭ и другие.

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В связи с пандемией Covid-19 было введено так называемые красный и зеленый списки стран, чтобы лучше ориентироваться в планировании будущих путешествий.

Украина, к слову, также остается в красном списке.

Постановлением Кабмина все приезжие в Украину былы освобождены от обсервации при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Разрешение не проходить обсервацию касаться людей, пересекающих государственную границу или контрольные пункты пропуска с временно оккупированных территорий.