Статистика коронавируса в Украине 10 июля продолжает фиксировать рост новых случаев заболевания — за сутки Сovid-19 подтвердили у 810 человек.

Общее количество случаев составляет 52 043.

Больше всего новых пациентов с коронавирусом зафиксировано в Закарпатской (112) и Львовской областях (82), а также в Киеве (118).

Большинство больных — женщины (58%), доля мужчин составляет 42%.

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10 июля в Украине от Covid-19 вылечились 1016 человек, что стало новым рекордом. Всего в Украине коронавирус вылечили у 24 801 человека.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда станет известна дата начала нового учебного года.

Как будут учиться школьники в сентябре станет известно через 10 дней.

Министр подчеркнул, что Минздрав совместно с Министерством образования разрабатывают соответствующие правила и алгоритмы.

Степанов отметил, что очень важно, чтобы школьники вернулись к обычному режиму обучения, особенно дети, которые идут в первый класс.

При разработке формата будет учитываться и ситуация с коронавирусом в стране.

Коронавирус в Киеве

Статистика коронавируса в Киеве 10 июля говорит о росте количества новых случаев. Сегодня Covid-19 обнаружили у 118 человек, летальных исходов нет.

По сравнению с 9 июля, когда было зафиксировано 93 новых случаев Covid-19, статистика несколько ухудшилась.

Коронавирус в регионах

По состоянию на 10 июля не готовы к адаптивному карантина остаются семь областей: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская.

Ивано-Франковске область из списка уже исключили — это значит, что регион готов к ослаблению ограничений.

За все время пандемии от коронавируса вылечились 25 770 пациентов, а умерло 1345.

Всего было проведено 773831 тестирования методом ПЦР.