Правильные ответы к ВНО по истории Украины 2020 уже известны. УЦОКО опубликовал результаты тестирования, которое проходило 9 июля.

В 2020 году ВНО по истории Украины состояло из двух частей: история Украины XX — начала XXI века и история Украины от древнейших времен до конца XIX века.

Первая часть состояла из 23 тестовых вопросов и 7 на установление соответствия, вторая — с 23 тестовых заданий и 7, где нужно было установить соответствие.

Читайте: Как будут учиться школьники с 1 сентября: Степанов сказал, когда будет готов план

Также УЦОКО отметил, что в вопросах №32 и 34 были обнаружены опечатки в переводе на венгерский язык.

Сейчас выпускники могут проверить свои ответы на определить предварительные баллы к ВНО по истории Украины.

ЗНО з історії України 2020

В УЦОКО будут оценивать работы от 100 до 200 баллов. По результатам тестирования они установят пороговый балл сдал/не сдал — минимальный тестовый балл, который за выполнение ВНО может получить участник с минимальным уровнем знаний.

Результаты ВНО по истории Украины 2020 будут объявлены до 25 июля.

В Украине ВНО в 2020 году стартовало с 25 июня. Последняя тестирование состоится 17 июля — химия. Все результаты внешнего независимого оценивания разместят на страницах участников до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 23 июля по 11 августа.