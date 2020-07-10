Смерть роженицы на Львовщине: четырем врачам сообщили о подозрении

Во Львовской области четырем медикам было предъявлено подозрение в халатности к исполнению обязанностей, которая повлекла смерть роженицы в сентябре 2018 года.

32-летняя женщина умерла через несколько дней после родов, а ее ребенку был нанесен непоправимый вред.

Подозрение было объявлено анестезиологу, хирургу и двум акушерам-гинекологам по ч. 1, 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса.

Читайте: В Ирпене женщина с подозрением на Covid-19 родила здорового мальчика

Согласно этой статье, врачи могут получить максимум три года лишения свободы с запретом занимать определенные должности на такой же срок.

Правоохранители продолжают досудебное расследование.

Смерть роженицы в Ивано-Франковске

1 апреля в Ивано-Франковске скончалась роженица. Накануне у женщины была зафиксирована высокая температура. Ей был сделан тест на коронавирус, но результат пришел уже после ее смерти.

У женщины подтвердили коронавирус.

Она родила 30 марта. У ребенка Covid-19 не выявили.