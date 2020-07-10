Пандемия коронавируса всколыхнула мир и уже стала одним из важнейших явлений начала XXI века. В 2020 году человечество на месяцы вынуждено было изменить повседневные привычки и учиться жить в новом ритме.

Политическая жизнь приостановилась, мировая экономика понесла значительные убытки, транспортная сфера и туризм стали на паузу, а людям привычнее было видеть себя в маске, чем без защитного средства.

Но будут ли эти изменения кардинальными, такими, которые повернут историю человечества в совершенно другое русло? Вместе с доктором экономических наук, футурологом, председателем Advanter Group, соучредителем Центра экономического восстановления Андреем Длигачем Факты ICTV разобрались, как повлияет коронавирус на жизнь человечества.

— Андрей, с какими историческими явлениями можно сравнить пандемию коронавируса?

— Пандемия коронавируса — это вызов для системы здравоохранения человечества. Но это не то, от чего надо спасаться, это не средневековая чума, не эпидемия холеры. Это распространение довольно изученного типа вируса.

Он пришел к нам, когда человечество начало находиться в изменении общественных отношений, в переходе от капитализма к посткапитализму. И этот переход усилился и ускорился пандемией и экономическим кризисом.

Действующую ситуацию надо сравнивать не с эпидемиями чумы или испанского гриппа, а с Большой депрессией в США или с распадом мировых связей, который проходил как результат Второй мировой войны, когда потребовалось переосмыслить связи, границы.

Сейчас это происходит больше в виртуальном смысле. Но то, что мы думаем о том, как будет устроен мир после пандемии, перекликается с этими явлениями.

— Пандемия ударила по экономике, заставила людей работать дистанционно и усилила значение сферы услуг. Каких изменений ожидать в этой сфере?

— Изменятся экономические модели мира. Посткапитализм, который идет на смену капитализму, базируется уже не на том, что выигрывают компании, которые имеют определенный доступ к ресурсу, имеют заводы, а первыми являются те, которые основывают свою экономику на отношениях, на создании экосистем. Это так называемая рента отношений, интереса, репутации.

Сфера услуг уже преобладает над промышленностью и аграрным бизнесом.

Изменится логистика и розничная торговля — товары будут направляться к клиенту. Посредники станут неэффективными, а саму розницу превратят в сервис. Будут развиваться креативные индустрии. Производства станут автоматизированными и персонифицированными.

Читайте: Вспышка коронавируса: экономика каких стран пострадает из-за Covid-19

— Какие сферы станут главными? Стоит ли ожидать упадка IT и значительное внимание к медицине?

— Медицина сегодня — это IT. Новая медицина базируется на предсказуемости, персонификации и дистанционном подходе.

Сейчас в медицине уже речь идет о предсказании болезни, а не ее лечении. Мы уже носим гаджеты, которые собирают о нас информацию, чтобы научиться предсказывать наши болезни.

И таким образом мы сможем управлять средой человека, помогать поддерживать физическое и ментальное состояние так, чтобы предотвращать появление и развитие сердечных, онкологических и других заболеваний.

В дальнейшем IT и креативные индустрии будут оставаться на передовой.

Изменения будут? Человек будет меньше вовлечен в производстве, даже в IT, все будет происходить автоматически.

Для него останется роль создателя — создавать, придумывать новые алгоритмы, его предназначение — поиск, создание, познание и креативность, образование и наука.

Кроме того, человек будет потребителем благ и развлекательного контента. Для большой части человечества работа перестанет быть обязательной для выживания. Будут развиваться идеи безусловных базовых благ.

— А касательно политики? Каких изменений в этой сфере следует ожидать? Какие страны выиграют от этого, а какие проиграют?

— Фактически выигрывают Индия, Вьетнам, Индонезия. Это те страны, в которые производители будут бежать из Китая.

Украина также может воспользоваться этим, находясь на перекрестке различных путей и культур.

У нас можно развивать китайские производства в ориентации на европейские рынки. Но этим шансом воспользуется, скорее всего, Индия и Африка.

Африканские страны выигрывают из-за того, что экономический рост в них быстрее будет восстанавливаться.

Для США и Европы изменения могут создать новую практику отказа от потребительства на уровне домохозяйств, они уменьшат расходы, будут меньше покупать одежду.

— А куда стоит двигаться Украине? Какую роль она на себя может взять в новом мире?

— Для нас три ключевых направления, где мы можем работать географически: быть окном Китая в Европу, быть связью между Европой и странами Аравийского полуострова и быть основным поставщиком продукции аграрного сектора и промышленности для африканских стран.

Кроме того, есть смысловые варианты: стать центром аграрной и продовольственной безопасности для Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ.

Также Украина может быть партнером в строительной и энергетической сферах для африканских и азиатских стран.

Украина может даже стать Силиконовой долиной Европы.

Читайте: Украина прошла критическую стадию и выходит из кризиса — Минфин

— За время карантина украинцы стали чаще покупать авто. Повлияет ли пандемия на то, что люди чаще будут пользоваться индивидуальным транспортом?

— Никакой кризис не создает новые тренды. Все тренды создаются до кризиса. Кризис только ускоряет или замедляет те или иные тренды.

Базовый тренд — отказ от собственного авто в пользу шеринга, в пользу общего пользования. В Украине это пока медленно развивается, потому что пока низкий уровень доверия во всем.

Почему сейчас антитренд? Повлияли ужасы, связанные с коронавирусом, с попыткой держать дистанцию. Именно из-за таких опасений они начали покупать авто.

Но стали ли мы богаче? Нет. Готовы ли мы тратить последние сбережения на авто? Нет. Поэтому не будет значительного увеличения продаж авто.

Это остатки тех мечтаний о наличии авто, которое должно продемонстрировать твою успешность. Это совок, это антитренд. Системно я вижу переход людей к совместному использованию.

— Что будет с образованием и культурой? Все онлайн?

— Мы должны понимать, что это уже новая реальность, которая возникла не из-за коронавируса. Пандемия только ускорит этот тренд.

На какие-то встречи мы будем ходить физически, потому что это будет нам приятно, а какие мы будем проводить онлайн.

В культуре мы будем потреблять часть контента онлайн, а часть — оффлайн. Это не значит, что должны умирать театр или кино. Они найдут пути, новые решения.

— Восстановится ли туризм, который сейчас понес значительные убытки? Что будет с этой сферой?

— Туризм пострадал существенно. Но какой? Посмотрите, как заполнены пляжи Одессы, сколько людей поехали в Карпаты.

Внутренний туризм немного восстановился, хотя не так быстро.

Украинские туристы ежегодно вывозили более 6 млрд долларов на зарубежные курорты. Сейчас большая часть из этих средств будет вложена в украинский туризм.

Читайте: Безопасный отдых и новые возможности: в МИД рассказали о зарубежном туризме

— Стоит ли ожидать вспышки ксенофобии из-за пандемии коронавируса?

— Это определенное искажение. Будем ли мы сейчас не любить монголов из-за распространения бубонной чумы? Или Гонконг из-за гонконгского гриппа. Эти явления быстро деперсонифицируются.

Стоит обижаться за повышение уровня мирового океана на тех, кто ест телятину из-за того, что коровы дают почти 40% выбросов метана?

Стоит осознать, что это общая ответственность человечества — за распространение болезней, экологические проблемы, уменьшение биоразнообразия, техногенной безопасности. Только совместно человечество может сделать наш мир более безопасным.

— Какие отношения между людьми сложатся после пандемии?

— Мир будет становиться открытым. Границы будут не закрываться, а открываться. В меньшей степени мы будем разделяться и в большей понимать, что люди должны объединиться ради выживания.

Вместе мы можем побороть новые вызовы: экологические проблемы, развитие и потенциальное доминирование искусственного интеллекта, кибернитизацию человека, космические угрозы.

Людмила Грубник