118 новых больных за сутки. Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве держится на высоком уровне. С начала эпидемии в столице заболели 5 990 жителей.

Правда, есть и положительные новости. За сутки никто не умер.

Выздоровели в Киеве 2 033 человека, а за день – 71.

Сейчас продолжают лечиться от коронавируса 3 835 пациентов.

За все время эпидемии в столице зафиксировали 14 317 подозрений.

Как сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, заболели еще четверо медиков.

Среди новых больных:

61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет;

48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

четыре девочки в возрасте от 1 до 6 лет и пять мальчиков — от 6 до 14 лет.

По его словам, в больницы госпитализированы 17 пациентов, другие — на самоизоляции.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 10 июля коронавирусом в Украине заболели еще 819 людей, или 52 043 — с начала эпидемии Covid-19.

За сутки умерли 18 людей, в целом уже 1 345 летальных случаев.

Выздоровели 24 800 пациентов, за последние сутки — 1 016 людей.