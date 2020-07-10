118 новых больных за сутки. Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве держится на высоком уровне. С начала эпидемии в столице заболели 5 990 жителей.
Правда, есть и положительные новости. За сутки никто не умер.
Выздоровели в Киеве 2 033 человека, а за день – 71.
Сейчас продолжают лечиться от коронавируса 3 835 пациентов.
За все время эпидемии в столице зафиксировали 14 317 подозрений.
Как сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, заболели еще четверо медиков.
Среди новых больных:
- 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет;
- 48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
- четыре девочки в возрасте от 1 до 6 лет и пять мальчиков — от 6 до 14 лет.
По его словам, в больницы госпитализированы 17 пациентов, другие — на самоизоляции.
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Коронавирус в Украине
По состоянию на 10 июля коронавирусом в Украине заболели еще 819 людей, или 52 043 — с начала эпидемии Covid-19.
За сутки умерли 18 людей, в целом уже 1 345 летальных случаев.
Выздоровели 24 800 пациентов, за последние сутки — 1 016 людей.