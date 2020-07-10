В Украине могут пересмотреть тарифы на отопление, что позволит снизить сумму, которую украинцы платят ежемесячно.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

— Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотрено в тарифе на отопление. Без его пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, то тарифы за отопление удастся снизить.

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Министр также объяснил, что пересматривают тарифы на отопление раз в год перед отопительным сезоном и на весь отопительный сезон.

Именно во время этой процедуры предусмотрена возможность корректировки тарифов из-за изменения, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уже также сообщал, что украинцев ждут меньшие тарифы. Все потому, что рыночная цена на газ ниже чем та, которая заложена в нынешних.

Сегодня рыночная цена газа составляет 3 200, перспектив ее значительного роста нет. Поэтому если цена снижается, то она должна уменьшаться и для населения в тарифе на отопление.