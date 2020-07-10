Как будут учиться школьники в сентябре станет известно через 10 дней.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав совместно с Министерством образования разрабатывают соответствующие правила и алгоритмы.

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Степанов отметил, что очень важно, чтобы школьники вернулись к обычному режиму обучению, особенно дети, которые идут в первый класс.

Однако при разработке формата будет учитываться и ситуация с коронавирусом в стране.

— Мы в условиях адаптивного карантина разрабатываем правила, каким образом наши дети будут учиться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях они будут обучаться в дистанционном. Каким образом мы можем это совместить, — сказал он.

Как будут учиться школьники с 1 сентября

8 июля главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что сейчас обсуждается несколько вариантов, как организовать учебный год.

По его словам, школьников могут разводить по сменам, а некоторые предметы проводиться дистанционно.

Также он добавил, что спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь невозможно. Поэтому Украина будет готовится к дистанционному обучению тоже.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что школы в Украине откроют с 1 сентября, если стране удастся избежать второй волны заболевания Covid-19.