Заробитчане в Украину в мае 2020 года перевели $805 млн, что на 2,5% меньше, чем в апреле.

В мае 2019 года трудовые мигранты совершили денежные переводы на сумму $1 015 млн, что на 20,7% больше, чем в этом году.

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Такие данные предоставил Национальный банк Украины в своем отчете о динамике объемов частных переводов в Украину.

По данным НБУ, объем переводов через неформальные каналы сократился, начиная с марта.

За 5 месяцев 2020 года работники перечислили в Украину $454 млрд. За такой же период в 2019 году — $464 млрд. В январе и феврале 2020 года поступления составляли $480 млн, в марте — $349 млн, апреле — $296 млн, мае — $226 млн.

Звіт НБУ

Учетная ставка НБУ

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. Новый уровень заработал с 12 июня 2020 года.

Учетная ставка сигнализирует банкам, какие процентные ставки по вкладам и займам можно устанавливать для граждан. Ее уровень влияет на стоимость займов рефинансирования.