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Факты / Україна

Зеленский продал дом в Иванковичах и переехал в резиденцию в Конча-Заспе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции, что в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи в Киевской области.

В Офисе президента отметили, что глава государства вместе с семьей временно будет проживать в государственной резиденции Конча-Заспа.

Также Владимир Зеленский сообщил о других изменениях в своем имущественном состоянии.

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В частности, президент продал земельной участок, на котором расположен проданный дом в селе Иванковичи. Соответствующую информацию внесли в Единый государственный реестр деклараций 7 июля 2020 года.

Владимир Зеленский продал дом и переехал в Конча-Заспу

Накануне президент также внес изменения в свою декларацию. В частности, Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн грн дохода за продажу недвижимости и земли.

Он получил 1,356 млн грн за земельный участок и еще 12,1 млн грн — за недвижимость.

Фото: Офис президента

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