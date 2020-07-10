Разговор Путина и Порошенко в 2014 - поздравлений с Днем России не было

Во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Петра Порошенко 12 июня 2014 ни звучало никаких поздравлений с Днем России.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

— Я не могу подтвердить этот факт. Никаких обменов приветствиями, которые протокольно предусмотрены в дни национальных праздников, в 2014 году не было. И в этом году, к сожалению, тоже, — сказал Песков.

Однако на сайте президента России размещена информация, которая подтверждает факт обмена поздравлениями с Днем России 12 июня.

Напомним, в 2014 году украинская сторона не сообщила о таком поздравлении, однако отметила, что в тот день Порошенко выразил протест президенту России.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заверил, что главной темой телефонного разговора было осуждение пересечения наемниками РФ украинско-российской границы на танках.

Опять коснуться темы “поздравления” Порошенко с Днем России недавно решила депутат фракции Слуга народа Ирина Верещук, которая устроила большой скандал с Пятым президентом Украины в прямом эфире Свободы слова на ICTV.

Петр Порошенко обвинил Верещук во лжи и попросил предоставить доказательства, а депутат сослалась на сайт президента России.

Тогда же в студии заметили, что источник новости важен, ведь Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине.