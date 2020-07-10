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Факты / Україна

Жители оккупированного Донбасса и Крыма будут поступать без ВНО — закон подписан

Жителям временно оккупированных территорий Донбасса, Крыма и населенных пунктов на линии разграничения разрешили поступать в учреждения высшего образования без сдачи ВНО.

Соответствующий законопроект, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года, сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон принят и подписан в рамках “борьбы за умы и таланты молодежи на временно оккупированных территориях”, говорится в сообщении Офиса президента.

Согласно закону, украинцы с этих территорий смогут поступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

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Как было до закона

Ранее жители временно оккупированного Донбасса и Крыма могли поступить без ВНО только в учебное учреждение из ограниченного перечня.

При этом у жителей полуострова была квота, дети не конкурировали с другими поступающими. У жителей Донбасса такой квоты не было.

Для обеих категорий были определены по 30-40 вузов, в которые можно было поступить без тестов.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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