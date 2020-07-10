Жители оккупированного Донбасса и Крыма будут поступать без ВНО — закон подписан

Жителям временно оккупированных территорий Донбасса, Крыма и населенных пунктов на линии разграничения разрешили поступать в учреждения высшего образования без сдачи ВНО.

Соответствующий законопроект, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года, сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон принят и подписан в рамках “борьбы за умы и таланты молодежи на временно оккупированных территориях”, говорится в сообщении Офиса президента.

Согласно закону, украинцы с этих территорий смогут поступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Читайте: О том, пойдут ли дети 1 сентября в школу, дистанционном обучении и ВНО: интервью Сергея Шкарлета

Как было до закона

Ранее жители временно оккупированного Донбасса и Крыма могли поступить без ВНО только в учебное учреждение из ограниченного перечня.

При этом у жителей полуострова была квота, дети не конкурировали с другими поступающими. У жителей Донбасса такой квоты не было.

Для обеих категорий были определены по 30-40 вузов, в которые можно было поступить без тестов.