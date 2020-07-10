ВНО в 2020 году началось в четверг, 25 июня, и продлится до 17 июля. Из-за введения карантина его перенесли на лето.

Ранее основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 21 мая по 15 июня.

Также МОН отменило государственную итоговую аттестацию для учащихся 4 и 9 классов.

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На фоне адаптивного карантина в МОН несколько изменили перечень того, что можно брать с собой на ВНО 2020, добавив средства противоэпидемической защиты.

Кроме всех необходимых документов (сертификат, приглашение-пропуск, паспорт) и нескольких ручек, обязательно нужно брать медицинскую маску и санитайзер. Воду можно брать в прозрачной бутылке без этикеток.

Также все участники перед составлением ВНО будут проходить обязательный температурный скрининг.